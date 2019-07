Un réseau de narcotrafiquants a été démantelé par les éléments de la gendarmerie nationale de Sidi El Bachir et ce, dans le prolongement de l’affaire des 19 kilos de kif traités saisis en juin dernier, a-t-on appris jeudi de ce corps de sécurité.Après d’intenses investigations et recoupements d’informations, les gendarmes ont ete arrêté, le 19 juillet dernier, un membre de ce réseau avant que l’enquête ne soit étendue à la wilaya d’Aïn Temouchent permettant l’interpellation de quatre autres complices, a-t-on indiqué. Lors de cette opération, trois véhicules utilisés dans cette activité illicite et une somme de 1, 4 millions DA ont été saisis. Les mis en cause, âgés entre 30 et 45 ans, ont été présentés à la justice, a-t-on indiqué de même source.