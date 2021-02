Les policiers à Oran ont réussi à démanteler un réseau de trafic international de drogue composé de sept membres et saisi

une quantité de 108,8 kg de résine de cannabis, a-t-on appris mercredi de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Sur la base d'informations, les éléments de la brigade de recherche et d'investigation (BRI) ont suivi les mouvements des membres du réseau âgés entre 25 et 46 ans et une perquisition sur ordre du procureur de la République dans un domicile des mis en cause a permis l'arrestation de quatre membres du réseau et la saisie de 61,3 kg de kif traité et d'un

véhicule garé dans le garage, a-t-on indiqué. La fouille du véhicule a permis de découvrir une autre quantité de 47,5 kg de kif traité minutieusement dissimulée et la poursuite de l'enquête a conduit à l'arrestation de trois autres membres du réseau et la saisie

d'une somme de 145.000 DA et de cinq véhicules utilisés dans le transport de la dorgue, a-t-on ajouté. Une procédure judiciaire a été engagée contre les sept mis en cause qui sont pou rsuivies pour trafic de drogue et d’atteinte à l’économie nationale, a-t-on fait savoir.