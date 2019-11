Les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de la wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel composé de cinq individus spécialisés dans l'évasion fiscale, a annoncé, vendredi un communiqué de la cellule de communication de ce corps

de sécurité. Les mis en cause, âgés entre 47 et 61 ans et parmi lesquels figurent trois agents de la direction des impôts, sont impliqués dans les affaires d'évasion fiscale totalisant un montant de 6,73 milliards DA. Agissant sur des informations portant sur les agissements d'une bande criminelle spécialisée dans l'évasion fiscale avec la complicité d'agents de la direction des impôts, les enquêteurs ont réussi à identifier et à appréhender deux individus activant dans la vente en gros de tabac et de la presse, a-t-on précisé de même source, ajoutant que la perquisition des domiciles des deux suspects a permis de saisir une somme de 10 millions DA, une quantité de métal précieux ainsi que deux véhicules. Poursuivant leur enquête, les policiers ont également arrêté les trois

autres membres du gang, des agents de la direction des impôts d'Oran, a-t-on indiqué dans le communiqué. Les mis en cause seront présentés devant la justice, a-t-on précisé de même source.