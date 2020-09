Les services de la Sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé une bande criminelle spécialisée dans la détention et le trafic de stupéfiants et saisi plus de 6 kg de kif traité, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps de sécurité.L'opération a été lancée après l'exploitation d'informations parvenues à la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants et de psychotropes sur un individu activant dans la commercialisation de stupéfiants, a indiqué le responsable de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, Arioua Salim, dans une déclaration à la presse.Suite à la surveillance de l'individu et de ses déplacements, et la perquisition de son domicile sis à Douar Boudjemâa, les policiers y ont découvert et saisi une quantité de 6,650 kg de kif traité, précise la même source. Un complice a été également arrêté au niveau de la cité "USTO" en possession d'une somme de 250.000 DA issue des revenus de ce trafic.D'autre part, des armes blanches de différents types, dont un fusil harpon, ont été saisies chez les deux individus, âgés de 31 et 41 ans, tous

deux récidivistes notoires.