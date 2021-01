La brigade de protection du patrimoine culturel relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran viennent de démanteler une bande criminelle spécialisée dans le trafic de pièces archéologiques de valeur composée de 2 personnes et a récupéré de nombreuses pièces et objets utilisés dans le charlatanisme, a-t-on appris mardi, de la cellule de communication de ce corps de sécurité. La même source a indiqué qu’en coordination avec la section de recherches, la brigade de protection du patrimoine culturel relevant du 2ème commandement régional de la gendarmerie nationale ont démantelé une bande criminelle spécialisée dans la commercialisation de pièces archéologiques de valeur historique et a arrêté deux personnes âgées entre 33 et 42 ans, originaires de la wilaya de Tiaret, qui effectuaient des fouilles sans autorisations au niveau des sites archéologiques par l’utilisation de livres anciens et de signes de charlatanisme.L’opération fait suite à l’exploitation d’informations faisant état de

deux personnes commercialisant illégalement et secrètement des pièces archéologiques, précise la même source, ajoutant qu’une enquête a été lancée qui s’est soldée par l’arrestation des deux suspects et à la récupération de nombreuses pièces, dont deux statuettes de la reine égyptienne Nefertiti, une statuette en bronze de divinité africaine, 97 pièces de monnaie dont 87 pièces en argent remontant à l’Etat alaouite (Maroc), 2 pièces en or remontant à l’Etat des Aghaliba, 4 pièces de monnaie romaines et une médaille romaine, des pièces en argent remontant à l'époque des Almohades (Mouahidine), 3 pièces de monnaie modernes de Thaïlande, de France et du Maroc, deux boules en marbre appelées œil du serpent, utilisées dans le charlatanisme, ainsi que deux livres très anciens de grande valeur (Chems mâarif koubra), a-t-on fait savoir.La cellule de communication de ce corps de sécurité estime la valeur totale de ces objets à environ 31,47 millions de dinars, ajoutant que les deux suspects seront présentés devant la justice, à l’issue de l’enquête qui se poursuit.