Plusieurs réseaux de crime organisé ont été démantelés en 2019 à Oran, dont un lié au terrorisme, selon le bilan des activités annuelles de la sûreté de wilaya, présenté jeudi, par son responsable, le contrôleur de police, Chakour Mohamed.Ce bilan annuel fait état d’une opération de démantèlement d’un réseau terroriste, dans laquelle 17 personnes ont été arrêtées. Celle-ci, s’apprêtaient à commettre d’attentats et planification d’assassinats, selon le chef sûreté de wilaya d’Oran, notant que le réseau activait dans l’éloge des activités terroristes et le recrutement des jeunes.Les membres de ce réseau ont été arrêtés en possession d’armes à feu et de munition, notamment 07 fusils de chasse de différents types, 03 armes à feu à poing et 05 armes blanches, ainsi que des ordinateurs.En outre, une affaire d’intelligence et la prise de photos et d’enregistrement de vidéos mises sur les réseaux sociaux dans le but de porter atteinte à un corps constitué de l’Etat, a été également traitée par ce corps de sécurité à Oran, selon le même bilan annuel, présentant, par ailleurs, plusieurs affaires de saisie des stupéfiants, dont une quantité de 5,37 kg de cocaïne un total de 465.826 kg de kif traité, 470 grs de marijuana et 110.052 comprimés psychotropes.A ce propos, M. Chakour a souligné que le phénomène des psychotropes prend de plus en plus d’ampleur, au regard des quantités saisies.Pour ce qui est de la cybercriminalité, le chef de la sûreté de wilaya d’Oran a fait état de 140 affaires traitées par les services concernés, ajoutant que plus de 87% de ces affaires ont été solutionnées et que le reste, soit 12,05 des affaires, sont en cours de traitement. Les affaires d’émigration clandestine ne sont pas en reste, puisque durant 2019, quelque 21 réseau de passeurs activant au niveau du littoral de la wilaya d’Oran ont été identifiés et démantelés et 32 personnes ont été arrêtées.