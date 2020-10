Le wali a présidé la cérémonie de distribution du premier lot de bus de transport scolaire qui intervient à quelque jours avant la rentrée scolaire et comprend 20 bus, dont deux bus pour chacune des communes d’Ain El Kerma et Tafraoui, et un bus pour chacune des communes d'Oued Tlelet, El Ancor, Bousfer, Hassi Mefsoukh, Sidi Benyabka, Ain Bia, Gdyel, Ain Turck, Boufatis, Boutlélis, Misserghine, Mers Hadjadj, Mers Kébir et Benfréha.

Le même responsable a souligné que, dans les prochains jours, 23 autres bus de transport scolaire seront distribués aux communes de la wilaya, dans le cadre de la stratégie nationale de soutien au transport scolaire, à l'initiative du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.

L'année scolaire écoulée a été marqué par la distribution de 23 bus scolaires, a tenu à rappeler le chef de l'exécutif qui a signalé que tous les préparatifs de la rentrée scolaire sont achevés pour l’accueil des élèves dans les meilleures conditions, en veillant au respect du protocole sanitaire adopté par le ministère de l’éducation nationale. Par ailleurs, le Wali d'Oran a annoncé dans une déclaration de presse qu’un terrain a été affecté dans la commune de Bir El Djir pour la réalisation d’un groupe scolaire, un CEM et un lycée, à la lumière du de l'augmentation du nombre d'élèves par classe qu'enregistrent certains établissements de cette collectivité, notant que des mesures seront prises pour que ces établissements soient prêts dés la prochaine année scolaire (2021/2022).

Pour rappel, il a été décidé que 24 établissements scolaires dans les trois paliers entreront en service dans les différentes communes de la wilaya durant la prochaine rentrée scolaire. D'ici la fin de cette année, 11 autres établissements scolaires seront réceptionnés dans les trois paliers.