Les travaux de réfection et réhabilitation du Grand Hôtel dOran, une infrastructure touristique de renom, seront lancés au mois de mars prochain a-t-on appris, mercredi du directeur local du tourisme et de lartisanat, Belabbès Kaïm Benamar. Toutes les entraves ont été levées pour le lancement des travaux de réhabilitation de létablissement, situé au cúur de la ville d'Oran, à proximité de la grande poste, a indiqué le même responsable, signalant également lachèvement de létude préliminaire de ce projet, lancée en

2018. L'élaboration du cahier de charges du projet est actuellement en cours. Lentreprise qui sera chargée de la réhabilitation de cet établissement hôtelier, relevant du secteur public sera désignée prochainement pour lancer le chantier en mars 2020, a encore ajouté le même responsable. Le Grand Hôtel, relevant de lentreprise de gestion touristique de louest (EGTO) est fermé depuis plusieurs années. Ces travaux devront préserver le style architectural de lédifice datant de 1930. Lhôtel comprenant 80 chambres et 8 suites a été récupéré par lEtat après sa mise en vente par un investisseur privé. Il est réputé pour son architecture particulière. Des personnalités historiques, politiques, artistiques de renommée nationale et internationale ont séjourné dans cet hôtel, rappelle-t-on.