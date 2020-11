Les éléments de la brigade de recherche et d’Investigations (BRI) relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont mis fin aux agissements d’un narcotrafiquant et ont saisi une quantité de 5 kg de kif traité et une somme de 2,66 millions de dinars, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.