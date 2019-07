Un enfant âgé de 8 ans, Kaddouri Ilyes, est décédé mercredi au service infectieux de l’hôpital pédiatrique d'El Menzeh (ex Canastel) suite à une ancéphalopatie d’origine rabbique (rage humaine) après avoir été mordu le 16 juin dernier à Oran par un chien errant atteint de rage, a-t-on appris mercredi du directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Oran. Boudaa Abdenacer L’enfant habitait un bidonville, dit"CUMO", situé près de l’Université d’Oran à Es-Sénia, a indiqué dans une point de presse le directeur de la santé, précisant que le chien en question a mordu deux autres enfants et deux adultes, soit cinq personnes au total, occasionnant aux victimes des morsures à différents degrés de gravité, notamment l’enfant Kaddouri Ilyes qui avait subi des morsures très graves au visage. Boudaa Abdenacer a affirmé que les médecins du service d’épidémiologie de l’EPSP d’Es-Sénia ont pris en charge les cinq victimes à qui ils ont administré les soins nécessaires aux morsures, ainsi que les vaccins obligatoires dans ce type de situation.