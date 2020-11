La semaine n'est pas encore terminée qu'une nouvelle journée se présente pour les sélections africaines. Avec pour objectif de se qualifier pour la prochaine CAN (janvier-février 2022), les nations abordent les phases retour dès ce dimanche. Même adversaire que la journée précédente mais on change de stade. La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021 débute ce dimanche, et ce jusqu'à mardi. Au programme notamment, le Sénégal et l'Algérie se déplaceront respectivement sur la pelouse de la Guinée-Bissau et du Zimbabwe. Sans oublier les matches du Maroc et la Tunisie qui auront lieu mardi prochain. Le match Zimbabwe-Algérie est donc prévu lcet aprés-midi à 14:00 et sera diffusé sur les chaînes suivantes:

BeinSports France 1 HD

BeinSports Mena 7 HD