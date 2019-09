De nouvelles opportunités de formation professionnelle liées à diverses spécialités et filières adaptées aux exigences du marché de l'emploi sont offertes aux jeunes par la Chambre de Commerce et d'Industrie-OASIS (CCI-Oasis) à Ouargla, a-t-on appris mercredi des cadres de cet organisme. Parmi les formations qui seront couronnées par des diplômes reconnus par l'Etat conformément à l'arrêté interministériel du 20 mars 2013 qui définit les modes d'organisation des cours de formation professionnelle au niveau de la CCI, figurent celles de sondeur, superviseur HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement), déclarant en douane, technicien en informatique de gestion, a-t-on précisé. Les stagiaires retenus vont bénéficier de stages pratiques en milieu professionnel, notamment pour le secteur des hydrocarbures, a-t-on indiqué de même source. La session de formation, dont les inscriptions des candidats ont été déjà entamées, sera encadrée par des formateurs spécialisés avec le concours du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, a-t-on signalé. La CCI-Oasis s'emploie, en outre, à organiser des sessions de formation répondant aux besoins des entreprises en matière de mise à niveau et d'amélioration des compétences du personnel sous forme de séminaires, selon un programme de formation de moyenne et de longue durées, a-t-on indiqué.