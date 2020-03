Une quantité de 11,733 kilogrammes de kif traité et 24.304 comprimés de psychotropes ont été saisis l’an dernier par les services de la sureté de wilaya d’Ouargla, dans des affaires impliquant 417 individus, a-t-on appris mardi auprès de ce corps sécuritaire.Les mêmes services ont saisi également 4.370 unités de produits pyrotechniques, deux (2) véhicules et quatre (4) motocyclettes, ainsi que 7.416 unités de boissons alcoolisées et 2.084 capsules de produits hallucinogènes, a-t-on précisé dans un bilan d’activités annuel.Ils ont traité, en outre, huit (8) affaires d’homicide et démantelé 47 bandes d’association de malfaiteurs, en plus des affaires liées aux vols de véhicules, la destruction de biens d’autrui et le port d’armes blanches.Concernant les crimes économiques, il est fait état du traitement de six (6) affaires de détournement de deniers publics, 20 affaires de falsification de documents, 13 affaires d’escroquerie et 57 autres de cybercriminalité.Durant la même année, les services de la sureté de wilaya ont constaté, par ailleurs, 255 accidents de circulation routière ayant fait 18 morts et 299 blessés.