Une convention de partenariat algéro-américain pour la réalisation à Hassi-Benabdallah d'une usine de production de tubes d'acier pour oléoducs et gazoducs a été signée à Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie CCI-Oasis d'Ouargla. La convention lie les entreprises algériennes privées Tassili-Forage et Nouha, spécialisées dans les activités pétrolières, d'une part, et les firmes américaines "Summit International" et "Tejas Tubular INC", d'autre part, (70% pour la partie algérienne et 30% pour la partie américaine). Elle a été signée en marge de la visite d'une délégation américaine (17-19 novembre) à l'invitation de la CCI-Oasis dans la wilaya d'Ouargla au cours de laquelle elle a visité la nouvelle zone industrielle de Hassi-Benabdallah, a précisé le directeur de la CCI, Sadek Khellil. Localisé sur une surface extensible de 10 hectares, le futur projet pour

la production de tubes en acier, premier du genre à Ouargla, sera lancé durant le second semestre de 2020 pour entrer en activité au premier trimestre de 2021 avec une production prévisionnelle de 150.000 tonnes/an, a-t-il expliqué. La CCI-Oasis prendra en charge, en coordination avec la direction de la Formation professionnelle, la formation, le perfectionnement et l'accompagnement de la main-d'oeuvre à recruter dans le cadre de cette opération, soit plus de 300 postes entre ingénieurs, techniciens et travailleurs de divers autres profils.