Les travaux de réhabilitation et de modernisation d’un tronçon de 178 km de la RN 53-A entre la commune frontalière d’El-Borma (420 km Sud-est d’Ouargla) et la localité de Rourdh El-Baguel qui lui est rattachée, sont en cours a-t-on appris mardi de la

direction de wilaya des Travaux publics (DTP).Le projet, dont les travaux ont été entamés cette année s’ajoute à des opérations similaires retenues sur cet axe routier de plus de 200 km, a affirmé le directeur du secteur, Abderrahmane Abdi.Un financement de plus de trois (3) milliards DA a été dégagé dans le cadre du Plan sectoriel de développement (PSD) pour la réalisation de ce projet livrable au premier trimestre de 2020, a-t-il ajouté.La remise en état de cet axe routier permettra de faciliter le trafic routier, notamment l’accès des véhicules de gros tonnage aux zones pétrolières et gazières dans la région, tout en assurant la sécurité et le confort aux usagers de la route, a-t-on souligné.