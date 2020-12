Le chef de division des ventes et de la commercialisation du district, Fayçal Benhalima, a indiqué à l’APS qu’il a été procédé durant cette période à l’écoulement de 280.000 bouteilles de gaz butane au profit des zones d’’ombre des wilaya d’Oran, de Mostaganem et de Mascara, soit une augmentation de 5 % par rapport à la même période de l’année précédente, expliquant que les conditions climatiques dans la région, durant la première et deuxième semaine de décembre marquées par un froid intense, ont conduit à l'augmentation de la demande sur ce produit.

Le district GPL (Oran) a mis en place un plan de travail visant à garantir une distribution sécurisée et durable des bonbonnes de gaz butane, notamment par apport aux prévisions météorologiques faisant état de l’arrivée, début de la nouvelle année, d'une deuxième vague de froid dans la région, soit la semaine prochaine.

"Ce plan est élaboré pour éviter un éventuel rush des consommateurs en raison de l’importante demande sur cette énergie au cours de la vague de froid prévue, notamment dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie du Coronavirus", a souligné Fayçal Benhalima.

Le plan prévoit également la coordination, de manière continue, avec les Directions de l’énergie des wilayas dans la zone de compétence du district, en vue de recenser les besoins des foyers en bouteilles de gaz butane, particulièrement au profit des agglomérations enclavées (zones d’ombre), en prenant en considération l’évolution de la demande en lien avec la saison hivernale, notamment les périodes glaciales. Il a été procédé également à l’élargissement des capacités des unités de distribution, notamment celles existantes à travers les stations de la société Naftal, passant ainsi de 105 à 210 puis à une capacité de 315 bouteilles, a-t-il fait savoir, mettent en avant l’impératif de l’acheter beaucoup plus tôt dans le strict respect des consignes de sécurité sanitaires pour éviter ainsi tout agglutinement sur le produit.

Aussi, sept (7) conventions ont été signées avec des acteurs de la société civile devant contribuer à assurer de façon effective, la couverture des besoins des populations des zones d’ombre en gaz butane et leur offrir ce service de manière continue, a-t-on ajouté de même source, tout en appelant à "la nécessité de bénéficier de l’approvisionnement de cette matière selon les besoins, sans recourir au stockage du gaz butane, tant que les capacités du district suffisent pour une large part à satisfaire les besoins des citoyens, et afin d'éviter la spéculation".

M.Benhalima a mis en exergue, à l’occasion, les énormes potentialités dont disposent les unités de production et de stockage relevant du district, notamment celles d’Arzew et de Mostaganem, ajoutant qu’il a été procédé également au retrait de bouteilles défectueuses et leur remplacement par des neuves.

Les capacités de production au niveau des deux centres d'enfûtage du gaz butane, respectivement de Aïn Bia (Oran) et de la commune de Sayada (Mostaganem), avec l'installation d'une troisième équipe de nuit, ont augmenté pour passer à 24.000 bonbonnes de gaz butane par jour, a indiqué M. Benhalima, assurant que la production est en mesure de satisfaire la demande supplémentaire.