En Ouganda, 13 prisonniers rwandais ont été relâchés le 18 février par les autorités ougandaises. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères ougandais explique faire un geste de bonne volonté, trois jours avant la rencontre prévue entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni. Il s'agira du quatrième sommet sous médiation angolaise et congolaise pour mettre fin aux tensions entre Kampala et Kigali. Il se déroulera à la frontière entre les deux pays voisins, fermée depuis près d'un an côté rwandais.