La 3éme édition du salon spécialisé en équipements et solutions médicaux "Maghreb Health" a débuté, mercredi à Alger, avec la participation de 70 marques internationales représentant quelques 20 pays avec pour ambition d'être "une plate-forme régionale et

continentale" pour l'Algérie dans ce domaine. Cette manifestation, précédemment déclinée sous l'appellation "AlgériaHealth", ambitionne pour sa 3éme année consécutive de couvrir la région Maghreb et Afrique, a affirmé, lors d'un point de presse, M. Imadalou, l'un des organisateurs du salon, en collaboration avec la Chambre algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI).

Avec la présence de 70 marques internationales et environ une vingtaine (20) de pays, l'objectif de "Maghreb Health", est de faire de l'Algérie "une plate-forme régionale et continentale" pour les professionnels de la médecine et de la pharmacie, aussi bien nationaux qu'étrangers, a ajouté le conférencier, précisant la participation, de pays comme la Turquie, la Grande-Bretagne, la Tunisie, l'Allemagne et, pour la première fois, le Brésil. Tout en relevant les "ressources et le potentiel" ainsi que le positionnement géographique permettant à l'Algérie d'être le "trait d'union" entre l'Afrique et d'autres pays étrangers, M. Imadalou a estimé "encourageantes" les mesures énoncées dans la loi de Finances (LF) 2020, citant notamment la suppression de la règle 49/51 ainsi que les allégements fiscaux promis. Ce qui lui fera dire que "les pouvoirs publics s'orientent de plus en plus vers l'encouragement des investissements et des partenariats, l'incitation à l'exportation, notamment vers l'Afrique de l'Ouest, l'enjeu étant le développement de plusieurs secteurs importants, dont celui de la santé". Des conférences thématiques et d'actualité sont programmées tout au long

de cette manifestation de trois jours, dont celles portant notamment sur la bioéquivalence, qui sera animée, demain jeudi, par des représentants de Saïdal ainsi que sur le traitement des déchets hospitaliers et les maladies nosocomiales, présentée par l'Agence nationale des Déchets (AND), de même que sur la formation des cadres de la santé aux métiers du futur, etc.