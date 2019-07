Le parquet général de Tlemcen a ouvert une enquête sur la cession par la commune de Tlemcen d’un centre commercial au profit d’un promoteur, a-t-on appris mardi du procureur de la République près le tribunal de Tlemcen. Les services communaux de Tlemcen ont cédé gratuitement le centre commercial « Souk El Fellah », sis à hai « Feddane Sebaa » de Tlemcen, à un promoteur qui l’a converti en salle de sports, a-t-on indiqué, signalant que lors de la délibération, il y a eu « complicité et fausse déclaration de ce lieu présenté comme lot de terrain et non comme centre commercial ». Ce centre commercial, qui s'étend sur une superficie de 1000 mètres carrés aménagée pour un coût de 40 millions DA, renferme plusieurs locaux permettant de créer des opportunités d’emploi et diversifier les activités commerciales dans ce quartier, a-t-on souligné de même source. Le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen a fait savoir que des biens du centre commercial dont des portes et fenêtres « ont été soit démontés ou ont disparu », ce qui représente un sabotage de biens publics et dilapidation de deniers publics punis par la loi..