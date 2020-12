En procédant à l’ouverture de cet Institut, premier du genre à l’échelle de la wilaya, la wali de Tipasa Labiba Ouinaz, a mis l’accent sur "l’importance de ce nouvel acquis" pour le système de formation supérieure au double plan local et régional, notamment en "cette conjoncture sanitaire particulière traversée par le pays, et durant laquelle les établissements hospitaliers ont exprimé à maintes reprises un besoin pressant pour des ressources humaines", a-t-elle souligné.

Ajoutant, que l’objectif escompté de ce nouvel établissement de formation est la "couverture du déficit accusé en matière d’infirmiers, laborantins, sages femmes, et autres spécialités paramédicales".

Selon les explications fournies par ses responsables, l’Institut national de formation supérieure des sages femmes et des paramédicaux de Hadjout peut assurer une offre de 1000 places pédagogiques, reparties sur quatre spécialités: sage-femme, agent anesthésiste et de réanimation, laborantin, infirmier de santé publique et spécialiste en radiologie".