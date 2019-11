Les travaux de la conférence internationale sur l'appui des start-up dans les domaines du service public ont débuté, samedi au Centre international des Conférences (CIC) Abdellatif Rahal, sous l'égide du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, en présence de nombre de ministres et représentants de plusieurs instances et secteurs concernés. Cette rencontre "placée sous l'égide du Premier ministre, vient en application des décisions substantielles prises par le Gouvernement en direction des startups, lequel úuvre à poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation du service public, à travers la création et l'optimisation constante des services et prestations", a tenu à préciser M. Dahmoune dans son allocution d'ouverture des travaux de la Conférence. Les collectivités locales constituent le premier maillon de proximité et

de contact avec les citoyens, et la partie la mieux informée de leurs besoins et aspirations notamment en matière de service public, selon le ministre, qui a affirmé que c'est dans le souci de moderniser ces infrastructures que la tutelle avait envisagé de promouvoir les partenariats avec les start-up pour tirer profit de leurs idées et leur savoir-faire en matière de modernisation, d'innovation et de développement. Prennent part à cette conférence, plus de 1000 participants dont des start-up et des représentants de plusieurs instances, centres de recherche et secteurs concernés, en sus d'experts nationaux et étrangers.