L'Arabie saoudite lance, aujourd'hui, son "Davos du désert" en grande pompe, à l'opposé de l'édition décevante de 2018, marquée par un boycott après l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi. Les autorités ont annoncé que plus de 300 participants venus de 30 pays assisteront au Future Investment Initiative (FII), un événement annuel de trois jours destiné à afficher le pays comme une économie dynamique attrayante pour les investissements étrangers. Le conseiller et gendre du président Donald Trump, Jared Kushner est attendu au côté des secrétaires américains au Trésor, Steven Mnuchin, et à l'Energie, Rick Perry, selon le site du FII. Le Premier ministre indien Narendra Modi, le président brésilien Jair Bolsonaro, le roi Abdallah II de Jordanie et plusieurs chefs d'Etat

africains doivent également intervenir à cet événement. Parmi les participants, figurent également les PDG de Blackstone Group et

de SoftBank Group, deux sociétés de gestion d'actifs de premier plan, ainsi que les présidents des fonds souverains du Koweït, des Emirats arabes unis, de Singapour et de la Russie. L'édition de l'année dernière avait été hantée par l'assassinat le 2 octobre 2018 de M. Khashoggi, journaliste et figure médiatique, au consulat saoudien d'Istanbul.