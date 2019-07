Un total de 12 wilayas du pays vont participer à la manifestation culturelle "Jijel accueille l’Algérie" qui sera ouverte mercredi prochain a indiqué samedi à Jijel le directeur général de l’association instigatrice de l’événement, "Djawharet El Sahel" (la perle du Sahel). Selon Hacene Boutaleb, le but de cette manifestation qui se tiendra à la plage Koutama et devra se poursuivre jusqu’au 8 août prochain est de mettre en avant le legs culturel et les traditions de mariage de plusieurs régions du pays. Organisée en coordination avec les offices locaux du tourisme et des établissements de jeunes ainsi que la direction de la jeunesse et des sports, cette manifestation est organisée à l’endroit des estivants qui pourront déguster des plats traditionnels et profiter des spectacles présentés à cette occasion. Mettant en avant toute l’histoire de l’antique Cirta, le spectacle "l’épopée de Constantine" de l’association "les ponts de Constantine" ouvrira les festivités ce mercredi et sera suivi par d’autres représentations d’associations venues des wilayas d’El Bayadh, Saida, Mila , Alger et autre Ain Defla a conclu la même source.