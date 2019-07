Au moins 17 personnes ont été tuées tôt mardi lorsqu'un petit avion de l'armée pakistanaise s'est écrasé dans une zone résidentielle de Rawalpindi, ville proche de la capitale Islamabad, a indiqué à l'AFP un responsable des secours. "Nous avons reçu 17 corps dont 12 civils et 5 membres d'équipage. Douze personnes ont été blessées", a déclaré le porte-parole des secours, Farooq Butt. Un premier bilan faisait état de 15 morts. L'accident s'est produit en pleine nuit dans une banlieue de la ville de Rawalpindi, qui abrite aussi le siège de la puissante armée pakistanaise. La zone a rapidement été bouclée par les forces de l'ordre, tandis que des dizaines d'ambulances avaient rejoint le site. L'armée a précisé dans un communiqué qu'il s'agissait d'un avion de formation qui se trouvait en "mission de formation de routine" au moment de l'accident, et confirmé que cinq membres d'équipage se trouvaient à bord, parmi lesquels deux pilotes. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux et l'incendie a été éteint. Selon un journaliste de l'AFP présent sur place, des morceaux de la carcasse fumante de l'avion étaient visibles sur un toit effondré. Une foule d'habitants s'était rassemblée sur place, certains en larmes.