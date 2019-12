Les Etats-Unis vont relancer la participation du Pakistan à un programme d'entraînement militaire, qui avait été suspendue lors du gel par Donald Trump il y a deux ans de l'aide américaine à Islamabad.Le 1er janvier 2018, le président des Etats-Unis avait annoncé la suspension de l'assistance sécuritaire au Pakistan, qui avait répondu avec colère.Selon un porte-parole du département d'Etat américain, ce gel "autorisait des exceptions limitées pour des programmes qui soutiennent des intérêts vitaux pour la sécurité nationale des Etats-Unis"."Le gouvernement a approuvé la reprise du programme international de formation et d'entraînement militaires (IMET) pour le Pakistan dans le cadre de ces exceptions, sous réserve d'un feu vert du Congrès", a-t-il ajouté lundi. La relance de ce programme, qui ne représente qu'une part de l'aide suspendue, est un des signes de réchauffement des relations entre Washington et Islamabad.Donald Trump affiche une certaine bonne entente avec le Premier ministre pakistanais Imran Khan, et les Etats-Unis ont plusieurs fois salué l'aide pakistanaise dans les négociations avec les talibans afghans.Les responsables américains accusaient de longue date les autorités pakistanaises de collaborer avec des groupes armés, dont des talibans afghans, mais ils estiment que quelques progrès ont été faits ces derniers mois.