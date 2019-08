Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a réitéré mercredi son rejet des décisions de l'administration américaine concernant El-Qods , les réfugiés, les frontières et la sécurité. Il a émis ces remarques lors d'une rencontre avec une délégation de

membres du Congrès américain issus du Parti démocrate, dirigée par le chef de la majorité à la Chambre des représentants Steny Hoyer, selon l'agence de presse palestinienne WAFA. M. Abbas a également réitéré son attachement à la solution à deux Etats

conformément aux résolutions de la légitimité internationale. "L'occupant Israélien n'a pas respecté les accords bilatéraux signés sous les auspices internationaux et insiste pour les détruire, ce qui a incité les autorités palestiniennes à décider de mettre fin à ces accords", a-t-il souligné. Le membre du Comité palestinien chargé de mettre fin aux accords avec l'occupant israélien, Bassam Salhi, a déclaré dimanche, que les mesures qui vont être prises ne nuiront pas aux Palestiniens. "Le travail du comité pour mettre fin au respect des accords (avec Israël) sera mis en úuvre avec des étapes soigneusement étudiées", a déclaré M. Salhi, également membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), à la station de radio officielle Voice of Palestine. "Le comité traitera les questions d'une manière qui évite tout préjudice direct aux Palestiniens", a-t-il ajouté