La pandémie de coronavirus a causé au moins 731.518 décès dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait

état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par des médias sur la base de sources officielles lundi.En outre, plus de 19.884.260 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 11.879.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.Sur la journée de dimanche, 4.117 nouveaux décès et 213.167 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.007 nouveaux morts, le Brésil (572) et les Etats-Unis (532).Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 162.938 décès pour 5.044.864 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.656.864 personnes ont été déclarées guéries.Les autres pays les pays les plus touchés sont le Brésil avec 101.049 morts pour 3.035.422 cas, le Mexique avec 52.298 morts (480.278 cas), le Royaume-Uni avec 46.574 morts (310.825 cas), et l'Inde avec 44.386 morts (2.215.074 cas).Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (69), le Pérou (64), l'Espagne (61), et l'Italie (58).La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.668 cas (49 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 79.232 guérisons.L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à 11h00 GMT 220.067 décès pour 5.563.965 cas, l'Europe 213.353 décès (3.355.187 cas), les Etats-Unis et le Canada 171.955 décès (5.164.268 cas), l'Asie 72.391 décès (3.480.272 cas), le Moyen-Orient 30.137 décès (1.247.825 cas), l'Afrique 23.269 décès (1.049.405 cas), et l'Océanie 346 décès (23.344 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé.