Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a annoncé, lundi à Blida, que les opérations d'attribution des logements de type location-vente au souscripteurs d'AADL 1 (2001-2002) seront parachevées fin septembre prochain, clôturant ainsi définitivement ce dossier.Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie de distribution de 744 unités de logements de type location-vente aux souscripteurs "AADL 1", le ministre a fait état de "12.000 logements (location-vente) distribués dans deux mois (mai-juin)", prévoyant la clôture du dossier "AADL1" fin septembre prochain.Les programmes de logements devant être distribués concernent les souscripteurs "AADL1" au niveau de Blida, Alger, Médéa, Biskra, Bouira, Tizi-Ouzou et Bejaia. Cette dernière compte un pôle de 16.000 unités de logement de type location-vente dédiées aux souscripteurs des programmes 2001 et 2002, a précisé M. Beldjoud.A partir de jeudi prochain, il sera procédé à la remise des attestations de pré-affectation au profit de près de 1000 souscripteurs du programme "AADL1" à Tizi-Ouzou, a ajouté le ministre.Des quotas considérables de logements, tous types confondus, seront distribués avec la prochaine rentrée sociale au niveau de plusieurs wilayas du pays, a indiqué le ministre.M.Beldjoud a affirmé que les nouveaux pôles urbains disposent des différents structures publiques, notamment les établissements éducatifs et les structures sécuritaires et administratives à même de garantir les différents services aux citoyens.Le ministre a fait état de la formation de commissions chargées du contrôle de la qualité des travaux des logements se trouvant en cours de réalisation et du respect des conditions définies par le cahier de charges par les entreprises de réalisation, appelant, dans ce sens, les citoyens à visiter logements afin de s'enquérir de la qualité des travaux et de dénoncer tout dépassement exercé par l'entrepreneur.Pour rappel, il a été procédé à la distribution de clés de 744 logements de type location/vente réalisés à la nouvelle ville de Bouinane au profit des souscripteurs au programme "AADL1" résidant à Blida, et ce en présence du ministre de l'Habitat et des autorités de wilaya, de sécurité et militaires, outre des membres de la société civile.