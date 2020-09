Le parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) a dénoncé dimanche toute reconnaissance ou normalisation des relations avec l'entité sioniste "cancérigène", considérant que c'est "une haute trahison de la cause de tous les musulmans".La normalisation par le Royaume du Bahreïn de ses relations avec l'entité sioniste profanateur de la Palestine est "un autre coup de poignard" asséné en moins d'un mois à la cause palestinienne, a regretté le parti dans un communiqué, estimant que le fait de se taire sur l'affirmation de sa position est en soi "une motivation pour les autres pays qui sembleraient suivre le même itinéraire et en voie de dire tout haut ce qui se tramait depuis des années..."."Une méditation de l'Histoire peut clairement nous renseigner sur les dénouements humiliants de ceux qui ont fait défection et trahiront leur patrie et leur nation", a conclu le communiqué.