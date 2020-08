L'Agence de gestion et de régulation foncière de la wilaya d’Alger (AGERFA) a affirmé que les pénalités de retard ne seront

pas appliquées pour défaut de paiement des loyers d’habitations et de locaux commerciaux durant la période de confinement, a indiqué un communiqué de l’agence.Les pénalités de retard ne seront pas appliquées aux locataires d’habitations et de locaux commerciaux pour défaut de paiement de leurs loyers durant la période de confinement, instauré par les autorités publiques dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, lit-on dans le communiqué.L’Agence invite ses clients à se rapprocher de ses services à l'effet d'élaborer un échéancier mensuel pour le règlement des loyers impayés, selon la même source.