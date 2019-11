Le ministre des Finances Mohamed Loukal a affirmé, jeudi à l'Assemblée populaire nationale (APN), que la réforme de l'aide

sociale en passant de l'aide généralisée à l'aide ciblée visant exclusivement les catégories vulnérables, contribuera largement à réduire le déficit budgétaire. Répondant aux questions des députés concernant le projet de loi de finances (PLF) 2020 lors d'une plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN en présence de plusieurs ministres, M. Loukal a précisé que la réforme de l'aide sociale globale est impérative au regard du grand fardeau qu'elle constitue sur le budget de l'Etat. Rappelant que l'Etat a recouru à l'aide technique de la Banque mondiale (BM) pour définir les meilleurs mécanismes à adopter dans cette réforme "à court terme", le ministre a souligné que la réforme des transferts "est une opération longue, compliquée et sensible sur les plans économique et social, nécessitant une méthode globale de réforme et un examen rigoureux pour définir ses répercussions sur les citoyens". L'Etat affecte annuellement près de 1800 milliards de DA de transferts sociaux directs et le même montant de transferts implicites. "Le déficit du budget de l'Etat avoisine les 1500 milliards de DA/an et si nous réduisons le montant de l'aide directe et indirect de moitié, nous pouvons facilement combler ce déficit", a-t-il dit. Evoquant le financement non conventionnel, le ministre des Finances a réaffirmé que ce financement gelé depuis mai dernier jusqu'à la fin de l'année 2020, demeure en vigueur et il est possible d'y recourir le cas échéant".