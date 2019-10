Les procureurs néerlandais ont annoncé mercredi que l'homme de 58 ans arrêté après la découverte d'une famille de six personnes dans une ferme isolée aux Pays-Bas est soupçonné de les avoir retenues contre leur volonté et d'avoir porté atteinte à leur santé. "L'homme est actuellement soupçonné dans l'enquête d'être impliqué dans une privation illégale de liberté et d'avoir nui à la santé d'autrui", a déclaré le parquet dans un communiqué, précisant que le suspect comparaîtrait devant un juge d'instruction jeudi.