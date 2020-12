Le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a tenu mardi une réunion en visioconférence avec le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, pour examiner les mesures incitatives à même de faciliter le travail des professionnels de la pêche et aplanir les obstacles bureaucratiques auxquels ils sont confrontés, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre de coordination qui s'est déroulée en présence des cadres des deux ministères, les deux ministres ont évoqué les mesures visant à faciliter le travail des professionnels de la pêche et à réduire les obstacles bureaucratiques, et ce en adéquation avec la nouvelle stratégie du secteur de la pêche et des produits halieutiques, adoptée par le Gouvernement pour le prochain quinquennat (2020/2024), a précisé le communiqué publié sur la page Facebook du ministère. A cette occasion, il a été convenu de mettre en place des facilitations en matière de démarches administratives liées aux licences d'acquisition du matériel de navigation maritime, a conclu la même source.