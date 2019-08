La wilaya d'Annaba s'achemine vers le renforcement de sa plus importante composante touristique, à savoir le tourisme urbain, à travers l'élaboration de projets structurants qui redessineront et embelliront l'image de Bone la coquette, relèvent des responsables exécutifs locaux. Le projet de réouverture du port d'Annaba sur la ville, par le biais de la création de projets structurants et d'autres touristiques et de loisirs, comme point de départ aux prévisions proposées pour lancer un tourisme urbain et renforcer la place de cette wilaya, qui enregistre chaque saison estivale un afflux important de vacanciers de l'intérieur et de l'extérieur du pays, en qualité de région touristique par excellence. La pierre angulaire de ce projet repose sur la nouvelle gare maritime, conçue selon des normes internationales modernes en matière de transport maritime de passagers, financé par l'entreprise portuaire d'Annaba, pour un

montant de 2,5 milliards de dinars, susceptible de recevoir 100 navires pouvant accueillir plus de 1 million de passagers par an. Outre ce projet d'envergure qui devrait être achevé au cours de l'année 2019, un autre projet touristique de qualité, à savoir des terrasses du port, est également en cours de réalisation grâce auxquelles le port sera ouvert sur la ville afin dÆencourager le tourisme urbain et moderniser les activités et les structures de loisirs de la ville de Annaba. Ce projet esthétiquement plaisant, dont les travaux n'ont pas encore atteint le rythme nécessaire pour sa réception dans les délais impartis, constituera une bouffée d'oxygène pour les habitants de la ville et les estivants, à travers la restauration notamment et différents types de boissons et de glaces proposés, ainsi que des loisirs et des distractions, tout en constituant un prolongement aux nombreux cafés essaimant sur le Cours de la révolution au centre-ville. Ainsi, en vue dÆembellir son image, la wilaya d'Annaba aspire à transformer le port de pêche actuel, qui n'est plus en mesure d'accueillir les bateaux de pêche activant dans le secteur, en un port de plaisance, en plus de réaliser un nouveau port de pêche dans la région de Jouano (Seybousse) à Annaba.