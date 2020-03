Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a affirmé, jeudi à Alger, que l'accord de coopération Opep-Non Opep, signé fin 2016, est toujours en vigueur, et ce bien que les parties participant à la réunion de vendredi dernier ne soient parvenues à un accord définitif sur la baisse de la production. Les pays membres à l'Opep et leurs partenaires poursuivront les débats et les rencontres pour parvenir à un accord et la recherche de mécanismes devant rétablir l'équilibre du marché pétrolier, au regard des répercussions du Coronavirus sur le marché pétrolier et ses retombées sur l'économie mondiale, a fait savoir M. Arkab dans une déclaration à la presse en marge d'une séance plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN). Selon le ministre, les pays de l'Opep et leurs partenaires avait signé, au terme de la réunion du Comité technique conjoint (JTC) de l'Opep, tenue vendredi dernier, une décision pour poursuivre l'action dans le cadre de l'accord de coopération de 2016, ajoutant que ces pays devront poursuivre l'examen de possibilités de baisse de production à même de rétablir l'équilibre du marché. Les pays de l'Opep n'ont toujours pas fixé une date pour la réunion prochaine, a-t-il affirmé, soulignant qu'ils attèlent actuellement à en fixer "la date dans le plus proche délai".