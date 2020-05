M. Arkab, également président de la Conférence de l’OPEP, a réaffirmé à l’occasion que "l’objectif primordial est de réaliser un taux de conformité supérieur à 100% pour tous les pays" vis-à-vis de cet accord historique entré en vigueur le 1er mai 2020.

Dans ce contexte, il a ajouté que "les conditions et les perspectives du marché pétrolier interpellent tous les producteurs et exigent un respect total de l’accord de réduction de production".

Se disant à nouveau optimiste, le ministre de l’Energie a estimé que "le plus difficile est derrière nous" et que "la situation du marché va s’améliorer rapidement grâce à la reprise de l’activité économique et à l’action des pays de l’OPEP+".