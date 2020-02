Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), composé de 14 bruts, s'est établi mardi à 54,66 dollars le baril, contre 55,51 dollars la veille, enregistrant une légère baisse de 85 cents, selon les données de l'Organisation publiées

mercredi sur son site web.Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela).L'Organisation pétrolière et son allié russe tiennent aujourd'hui à Vienne une réunion technique pour analyser la baisse des cours du brut en lien avec l'épidémie du coronavirus, selon les agences de presse étrangère citant une source proche de l'organisation.Selon la même source, la rencontre a vu la participation de l'ambassadeur de Chine et des représentants de ce pays à Vienne ou se trouve le siège de l'organisation afin de présenter les plans et les mesures de son pays pour faire face à l'impact de l'épidémie notamment sur le plan économique.