Les Emirats arabes unis sont prêts à augmenter leur approvisionnement en pétrole de plus d'un million de baril par jour (b/j), a annoncé mercredi Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc)."Conformément à notre stratégie de croissance de la capacité de production (...), nous sommes en mesure d'approvisionner le marché avec quatre millions de barils par jour (b/j) en avril", a indiqué l'entreprise publique dans un communiqué."Par ailleurs nous allons accélérer notre objectif de capacité à cinq millions bpj", a précisé Adnoc, une entreprise publique des Emirats, pays membre de l'Opep qui produit jusque-là environ trois millions de b/j.Son annonce intervient quelques heures après celle du géant pétrolier Saudi Aramco qui envisage également d'augmenter sa capacité de production de pétrole d'un million de b/j pour la porter à 13 millions, selon un communiqué.Mardi le premier exportateur mondial de brut avait déjà décidé d'augmenter sa production d'au moins 2,5 millions de b/j pour atteindre un niveau record de 12,3 millions b/j à partir d'avril."En réponse aux conditions du marché, etpour offrir une meilleure visibilité à nos clients, Adnoc annonceraprochainement les prix à terme pour les mois de mars et avril 2020", a encore indiqué l'entreprise émiratie."Cette décision a été prise pour que nos clients aient une visibilité du prix et qu'ils puissent se préparer en conséquence", s'est-elle justifiée.