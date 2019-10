Un fort séisme de faible profondeur et d'une magnitude de 6,4 a frappé mercredi la région de Mindanao dans le sud des Philippines, a annoncé l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). Le séisme s'est produit à une profondeur de 14 km et son épicentre était situé a environ 7,7 km de la ville de Columbio, selon l'institut américain. Les Philippines sont situées sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques source de fréquente activité sismique et volcanique.