Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées de chutes de grêle par endroits, affecteront, à partir de lundi soir, plusieurs wilayas de l'Est du pays, avec un niveau de vigilance "Orange", indique le Centre national de météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS). Le BMS, dont la validité s'étale jusqu'à mardi matin, concerne les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine et Mila, Les quantités de pluie estimées varieront entre 25 et 35 mm.