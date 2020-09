Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affecteront à partir de lundi après-midi plusieurs wilayas de l'Est du pays pour s'étendre mardi à d'autres wilayas du Centre, a indiqué le Centre national des prévisions météorologiques dans un Bulletin spécial. Elles concerneront, de lundi à 15 heures jusqu'au lendemain mardi à 15 H, les wilayas de M'sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Oum El Bouaghi, Souk-Ahras, Tebessa, Khenchela et Batna. Les quantités de pluie estimées varieront entre 20 et 40 mm, précise le BMS.Ces pluies arroseront, dans une seconde étape mardi, nombre de wilayas du Centre du pays. Il s'agit de Tipasa, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel et Skikda. La validité sera pour mardi de 03h00 à 15 heures, selon la même source qui signale que les quantités de pluie y seront estimées entre 20 et 30 mm.Les pluies seront accompagnées de rafales de vent sous orages, prévient encore le BMS.