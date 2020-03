Une grande quantité de kif traité s’élevant à onze (11) quintaux et (74) kilogrammes a été saisie, hier, par des éléments de la Gendarmerie nationale à Nâama, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale."Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, hier 3 mars 2020, une grande quantité de kif traité s’élevant à onze (11) quintaux et (74) kilogrammes lors d'une opération de recherche et de fouille dans la commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama/2eRM", précise le MDN.Cette opération de qualité vient s’ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l’introduction et le colportage de ces poisons dans notre pays, et réitère le professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente des unités de l’Armée nationale populaire et des différents services de sécurité dans leur lutte contre toutes les formes de la criminalité organisée, ajoute la même source.