Les éléments de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi, dans des opérations distinctes, plus de 197 kg de drogue et démantelé un réseau criminel, indique vendredi un service de la sûreté nationale. La première affaire, traitée par la brigade mobile de la police judiciaire de Sabra, a permis le démantèlement d'un réseau criminel activant dans le trafic de drogues et la saisie de 73,8 kg de kif traité. Dans la deuxième affaire, menée par la sûreté de daïra de Beni Snous, une quantité de 124 kg de drogues a été saisie à bord d'un véhicule dont le propriétaire a tenté de prendre la fuite au niveau du barrage sécuritaire. Les mis en cause ont été déférés devant le Parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.