Les services du ministère du Commerce ont enregistré, depuis le début du mois de juin, plus de 2.800 infractions commerciales à travers les 48 wilayas, a indiqué jeudi à Alger l'Inspecteur général du ministère du Commerce, Karim Kech. Dès le début de la saison estivale, les services de contrôle ont intensifié leurs actions en effectuant 58.239 interventions depuis le début du mois de juin, a fait savoir M. Kech, précisant que ces opérations ont donné lieu à la constatation de 2.809 infractions, à l'établissement 2.594 procès-verbaux de poursuites judiciaires et à la proposition de fermeture de 158 locaux commerciaux, contre 39.419 interventions, 1.726 infractions, 1.614 procès-verbaux de poursuites judiciaires et 99 propositions de fermeture durant le mois de mai dernier. Les infractions concernent notamment la vente de produits impropres à la consommation, la vente de marchandises non conformes, l'absence d'hygiène, le non affichage des prix, le non respect des prix et tarifs en vigueur et l'exercice d'une activité commerciale sans registre de commerce.

Le programme de contrôle des services du ministère du Commerce est axé sur les activités commerciales enregistrant une forte demande durant la saison estivale, notamment les restaurants, les cafés, les salons de thé et les hôtels, a indiqué le même responsable, qui a fait savoir que des équipes spéciales étaient à pied d'oeuvre pour vérifier la qualité des produits alimentaires et des marchandises proposés aux consommateurs afin d'éviter les intoxications alimentaires collectives et les problèmes de santé engendrés par la consommation de produits avariés ou périmés.