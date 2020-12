La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a fait état lundi de "plus de 3420 artistes ayant bénéficié d'aides financières ces derniers mois", dans le cadre de l'opération de soutien aux artistes touchés par la pandémie, a indiqué un communiqué du ministère.

S'exprimant au terme d'une visite de travail à l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), en présence de la directrice de cette institution, des cadres de l'Office, et des représentants des artistes, la ministre a fait savoir que "l'ONDA œuvre à la promulgation d'une loi pour le recouvrement des droits d'artistes algériens, à savoir les droits de diffusion sur internet notamment You tube".

Mme. Bendouda a annoncé que son département "a conclu des conventions avec des cliniques relevant des établissements publics pour la prise en charge sanitaire des artistes au niveau national".

L'ONDA s'emploie actuellement à la vérification de l'éligibilité du reste des artistes dont le nombre dépasse les 3500, a conclu le communiqué.