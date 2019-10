Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 36 kilogrammes de kif traité ont été saisis par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) lors dÆopérations distinctes menées à Batna, Tébessa et Tlemcen, indique dimanche le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 19 octobre 2019 en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières, deux narcotrafiquants et saisi 36,16 kg de kif traité ainsi que 4.250 cartouches pour fusils de chasse, lors d'opérations distinctes à Batna, Tébessa (5e Région militaire) et Tlemcen (2e Région militaire)", précise la même source. Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tamanrasset 6e Région militaire), 7 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain et divers outils d'orpaillage, alors que des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué, à Skikda, El-Tarf (5e Région militaire) et Mostaganem (2e Région militaire), des tentatives dÆémigration clandestine de 45 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale". D'autre part, "25 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Djanet (4e Région militaire)".