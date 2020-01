Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a indiqué mardi que 392.078 bébés naîtront dans le monde le 1er janvier 2020.C’est l’occasion pour l’agence onusienne d’appeler les dirigeants mondiaux et les nations à investir en 2020 dans des professionnels de santé dotés du savoir-faire et des équipements nécessaires pour sauver chaque nouveau-né."Le début d'une nouvelle année et d'une nouvelle décennie est l'occasion de réfléchir à nos espoirs et nos aspirations non seulement pour notre

avenir, mais pour l'avenir de ceux qui nous succéderont", a déclaré Henrietta Fore, Directrice exécutive de l'UNICEF, dans un communiqué."Alors que le calendrier change chaque année en janvier, nous nous souvenons de toutes les possibilités et du potentiel de chaque enfant qui entreprend son voyage dans la vie – si on lui donne cette chance", a-t-elle ajouté.Les îles Fidji dans le Pacifique verront naître très probablement le premier bébé de 2020. Les Etats-Unis, le dernier. A l'échelle mondiale, on

estime que plus de la moitié de ces naissances auront lieu dans huit pays, à savoir l’Inde (67.385 bébés), la Chine (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonésie (13.020), Etats-Unis (10.452), République démocratique du Congo (10.247) et Ethiopie (8.493).Chaque mois de janvier, l’UNICEF célèbre les bébés nés le jour du Nouvel An, un jour de bon augure. Cependant, pour des millions de nouveau-nés dans le monde, le jour de leur naissance est beaucoup moins propice.