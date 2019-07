Le nombre de voyageurs transitant par les gares routières relevant de la Société de gestion de la gare routière d`Alger(SOGRAL) a atteint 40 millions de passagers durant les six derniers mois de l'année en cours, a-t-on appris mercredi auprès du Directeur général de cette société. "Plus de 40 millions de voyageurs transitant par les gares routières relevant de la SOGRAL ont été enregistrés lors des six derniers mois de l'année en cours", a indiqué à l'APS, Azzedine Bouchehida, relevant que "ce chiffre est appelé à toucher les 80 millions de voyageurs d'ici la fin d'année".Il a expliqué que cette hausse par la réception, durant le premier semestre de cette année, de 7 nouvelles gares routières, à Blida, Tlemcen, Adrar, Illizi, Bordj Bouarreridj et Laghouat. Il sera procédé, dans les prochains mois (avant 2020) de manière graduelle, à l'ouverture de nouvelles gares à Oum El Bouaghi, Touggourt, Tiaret et Ghardaia ainsi que deux autres gares à Adrar. Le nombre final des passagers inscrits en 2018 a atteint 78,5 millions tandis qu'il était 71 millions en 2017, un chiffre qui devrait atteindre les 80 millions en 2019 grâce aux nouvelles structures réceptionnées. Ces structures, a-t-il souligné, ont été accompagnées d'un développement remarquable des systèmes informatiques de la SOGRAL. Par ailleurs, le site électronique de la société permet aux voyageurs de connaitre les dates des dessertes programmées vers toutes les destinations, les tarifs et l'opérateur chargé de la desserte choisie.