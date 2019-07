Plus de 400 scientifiques, chercheurs et doctorants participent à la 2ème édition de l’Université d’été, qui se tient du 28 juillet au 03 août 2019 à l’Université Mustapha Benboulaid - Batna 2, a annoncé dimanche le ministère des Affaires étrangères (MAE). "Cette édition enregistre la participation de 19 compétences illustres de notre diaspora et 03 experts étrangers, qui animent des conférences et encadrent des ateliers au profit de 360 chercheurs et doctorants et 46 formateurs", a-t-il indiqué dans un communiqué. Organisée par la Fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie (AAF-CEST), en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le Consulat général d’Algérie à New York, d’une part, et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Université de Batna, d’autre part, cette nouvelle édition traitera de différentes thématiques. Parmi les thématiques retenues, figurent les énergies renouvelables, la biologie, biotechnologies et l’imagerie médicale, le génie civil et l’architecture. Ce rendez-vous scientifique vise à "faire bénéficier les scientifiques et chercheurs en Algérie des dernières avancées de la science, en privilégiant des travaux d’échanges de pratiques, de recherche et de supervision", a expliqué le MAE. Selon la même source, l’objectif est de "mettre en synergie les diverses compétences et d’asseoir un réseau de relations privilégiées entre la communauté scientifique en Algérie et celle établie à l’étranger, en perspective de futurs projets de partenariat devant contribuer au développement de notre pays". Une cérémonie de remise d’attestations aux participants sera organisée à l’issue de cette formation. Cet évènement scientifique, le 2ème du genre, "s’inscrit dans le cadre de l’initiative louable visant la consolidation des liens des membres de la communauté nationale à l’étranger avec leur pays d’origine, à travers la réalisation de projets viables et diversifiés dans le cadre d’universités d’été qui seront pérennisées et généralisées aux autres wilayas du pays", a-t-on ajouté.