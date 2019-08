Plus cinq (05) quintaux de kif traité ont été saisis lundi à Béchar par un détachement de l'Armée nationale populaire (APN), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services des Douanes, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services des Douanes algériennes, a saisi, le 26 août 2019 à Béchar (3ème Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à cinq (05) quintaux et cinquante-trois (53) kilogrammes", précise la même source. D'autre part, un détachement de l'ANP "a intercepté, à In Guezzam (6ème RM), un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, 6 morceaux de TNT, 6 capsules de détonation, 2 mètres de cordon

détonateur, 4 groupes électrogènes et 5 marteaux piqueurs", alors que "4 groupes électrogènes et 8 marteaux piqueurs ont été saisis à Djanet (4ème RM)". A Annaba (5ème RM), des éléments de la Gendarmerie nationale "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de dix (10) personnes", tandis que "vingt-quatre (24) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In Salah"